La vecchia coppia: settanta giorni dopo, la Salernitana ritrova due stopper

Fazio e Pirola recuperano, si allenano, fanno prove generali di Cagliari. Manolas si gestisce: deve smaltire l'affaticamento all'adduttore che lo ha costretto a richiamare l'attenzione della panchina e dello staff sanitario, al 70' di Udinese-Salernitana. Liverani osserva tutti e prepara le scelte: il dato più preoccupante, quello che turba di più, è che la Salernitana con qualsiasi assetto e contro ogni avversario subisca almeno un gol. E' un problema enorme, è la spina perenne di questa squadra che, per dirla alla Sabatini - storia del 23 dicembre - dà sempre l'impressione di essere come un aereo che stalla. Prima o poi, insomma, precipita.

Lo scenario

Fazio e Pirola, però, hanno giocato insieme l'ultima volta il 30 dicembre a Verona e fu un bel vedere: i granata espugnarono lo stadio Bentegodi con un gol di Tchaouna, era il 30 dicembre, la Salernitana arrivò vicinissima alla zona salvezza ma poi il mercato proseguì adagio, molto adagio, in attesa di capire in che modo muoversi previa cessione di Dia. Così la squadra affrontò poi partite contro le big del campionato sguarnita in molti reparti. Per consolare la mente e la calcolatrice, fu messa all'epoca in risalto la prestazione pur senza punti, in attesa della bolgia infernale, degli scontri diretti. Persi pure quelli - contro il Genoa, l'Empoli, il Monza sarebbe bastato almeno pareggiare per non essere costretti a rincorrere all'infinito - la Salernitana si è trovata incartata nelle proprie paure, nel vorrei ma non posso. Però ci prova, ci proverà fino alla fine: Fazio e Pirola sono pronti. Il primo ha smaltito la costipazione della quale parlò Liverani per giustificare la sua assenza a Udine. Pirola si allena regolarmente, dopo l'infortunio. Manolas può recuperare per offrire all'allenatore una serie di opzioni e di valutazioni: la sua intesa con Fazio è di vecchia data, dai tempi della Roma; avere a disposizione cinque stopper insieme a Pasalidis e Pellegrino significherebbe accarezzare pure l'idea di una difesa a tre salvaguardando anche i tre centrocampisti (modulo 3-5-2) ma in questo caso sarebbe più difficile trovare la giusta collocazione per Candreva. Consentirebbe, invece, di utilizzare meglio Zanoli e Bradaric sulle fasce.