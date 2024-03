Iervolino al Mary Rosy: faccia a faccia con Liverani e Dia

Faccia a faccia con la squadra, colloqui solitari con l'allenatore Liverani e l'attaccante Dia, che si è rifiutato di scendere in campo a Udine. Iervolino è entrato intorno alle ore 14 nel centro sportivo Mary Rosy.

Il caso

Al capezzale della grande ammalata Salernitana, il patron ha assistito all allenamento e ha puntato l'indice contro i comportamenti di un giocatore sul quale il club aveva puntato. I provvedimenti disciplinari sono scontati: variano da una multa alla causa milionaria, ma quest'ultimo scenario è ponderato in queste ore dal pool legale per evitare che Dia possa impugnare la decisione chiedendo la rescissione contrattuale.