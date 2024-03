Salernitana, faccia a faccia con il Cagliari: le probabili formazioni

Nove punti separano il Cagliari e la Salernitana: i sardi sono davanti ma ancora invischiati nella lotta per la retrocessione. Anzi, dal punto di vista psicologico la Salernitana addirittura rispetto al Cagliari non avrebbe nulla da perdere, perché gioca per un solo risultato e ha già un piede e la punta dell'altra scarpa nel baratro. O forse avrebbe tutto da perdere, perché affondare anche sull'isola significherebbe salutare virtualmente la Serie A con due mesi d'anticipo. La partita sbuca dal tunnel di una settimana difficile: Dia è stato messo fuori squadra per il rifiuto a scendere in campo negli 8' finali di Udine; il presidente Iervolino ha fatto visita alla squadra per ufficializzare l'esclusione di Dia, per il quale sono stati proposti al Collegio Arbitrale la decurtazione del 50% di stipendio fino al termine del campionato e il risarcimento danni milionario.

Lo scenario

Giocare finalmente, dopo una settimana del genere, è quasi una liberazione per l'ambiente e per la squadra. L'allenatore Liverani, che del Cagliari è ex di turno (la guidò in Serie B ma poi fu esonerato e gli subentrò Ranieri che vinse lo spareggio per l'immediata risalita in massima serie battendo il Bari nella finale play off), recupera Fazio e Manolas, porta in panchina Pirola, perde Boateng, schiera due punte e Candreva da rifinitore. I rossoblu isolani, invece, perdono per infortunio Petagna, Pavoletti e Luvumbo.

Le probabili formazioni

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Nandez, Mina, Dossena, Augello; Deiola, Makoumbou, Jankto; Gaetano, Oristanio; Lapadula. In panchina: Radunovic, Aresti, Obert, Zappa, Wieteska, Hatzidiakos, Azzi, Prati, Di Pardo, Viola, Mutandwa, Shomurodov. Allenatore: Claudio Ranieri.

SALERNITANA (4-3-1-2): Ochoa; Zanoli, Manolas, Fazio, Bradaric; Basic, Maggiore, Kastanos; Candreva; Tchaouna, Weissman. In panchina: Costil, Allocca, Pasalidis, Pirola, Pellegrino, Ferrari, Sambia, Gomis, Legowski, Coulibaly, Martegani, Vignato, Ikwuemesi, Simy. Allenatore: Fabio Liverani.