Coppa Italia d'Eccellenza, il quadro degli ottavi di finale

Con le gare disputate in infrasettimanale, è stato definito il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia d’Eccellenza. Iniziamo però dalle date, perché le partite d’andata e di ritorno del prossimo turno si disputeranno il 5 ed il 19 ottobre 2022. I quarti di finale sono invece in programma per il 9 e 23 novembre 2022, mentre le semifinali avranno luogo il 14 dicembre 2022 con il match d’andata e l’11 gennaio 2023 con quello di ritorno. Finale fissata per l’1 febbraio 2023. Detto ciò, passiamo al tabellone, ed iniziamo dal derby tutto casertano tra Maddalonese ed Albanova, squadre già affrontatesi nel girone con la vittoria dei primi. La vincente affronterà che passerà il turno tra Ischia ed Acerrana. Nella parte bassa del tabellone, e dunque da affrontare in un’ipotetica semifinale, ci sono gli accoppiamenti Savoia-Casoria e Anacapri-Pomigliano. Dall’altra parte del tabellone invece, la vincente di Sant’Agnello-Pompei se la vedrà con chi la spunterà dal derby tutto irpino tra Lioni e Solofra. Nella parte si parla invece solo salernitano. Scontro tra grandi quello che mette di fronte il San Marzano e la Scafatese. Mentre invece il Faiano se la vedrà con l’Agropoli, due compagini che già si sono affrontate nel girone senza che nessuna delle due riuscisse a sopraffare l’altra.