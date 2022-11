Il Salernum regola il Castel San Giorgio

Un ottimo Salernum batte per due reti ad uno il Castel San Giorgio grazie ai gol di De Maio e Somma, e si aggiudicano lo scontro diretto contro i rossoblù. Un ottimo primo tempo per gli orange con De Luca supportato da Macario e Vignes in mezzo al campo, con capitan Cammarota rientrante dopo la squalifica, e guidati in difesa da Imparato e Cifariello. La rete ospite al minuto 88' fa soffrire gli ultimi minuti, essendo il Salernum rimasto in dieci a causa dell’espulsione di Brogna.