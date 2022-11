Castagna lancia il San Marzano in testa

SAN MARZANO-CAROTENUTO 1-0

SAN MARZANO: Palladino, Chiariello, Velotti, Di Girolamo, Armeno, Nuvoli, Tarascio, Montoro, Esposito, Camara, Castagna.

CAROTENUTO: Avino, Patriciello, Severo, Termino, Ferrara, Schettino, Esposito, Brogna, Ioio, Capaldo, Diallo.

RETE: 22' Castagna.

Allo stadio Squitieri di Sarno si è disputata la gara valida per il girone B del campionato d'Eccellenza tra San Marzano e Carotenuto. Turno casalingo per i blaugrana che hanno ospitato la neopromossa compagine del Mandamento. Gara dai ritmi blandi, risolta da una rete del solito Castagna nel primo tempo. Con questo successo la classifica del girone B di Eccellenza, dopo 12 giornate di campionato, vede il San Marzano in testa con 29 punti. Carotenuto in zona playout con 11 punti.