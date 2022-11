Cozzolino schianta il Faiano

VIRTUS AVELLINO-FAIANO 3-2

VIRTUS AVELLINO: Parisi, Della Rocca, Genovese, Ripoli, Dello Russo, Giobbe (78' Silano), Alleruzzo, Maugeri (84' Dello Ioio), Cozzolino (86' Nappi), Cucciniello, Abissinia (84' Modano). A disposizione: Volpe, Dello Ioio, Mocerino, Silano, Modano, Scorza, Panico, Argento, Nappi. Allenatore: Gianluca Della Rocca.

FAIANO: Senatore, Alfano (53' Consiglio), Grande, Cissé, Somma, Ietto, Irpino (94' D'Auria), Erra, Pellegrino, Troiano, Bove (59' Lucignano). A disposizione: Barone, Sangiovanni, Galiano, Falivene, Ait, Viscido, D'Auria, Lucignano, Consiglio. Allenatore: Giovanni Serrapica.

ARBITRO: Davide Ammannati di Firenze.

RETI: 21', 37' e 61' Cozzolino (V), 56' Erra (F), 70' Lucignano (V).

Cozzolino mattatore, sua la tripletta che consente alla Virtus Avellino di mettere in fila la seconda vittoria consecutiva e battere il Faiano. L'ottima prestazione dei ragazzi di Della Rocca portano i bianconeroverdi a ridosso della zona playoff. I bianconeroverdi passano in vantaggio al 21' con Cozzolino, che segna calciando in mischia. Al 37' sul calcio d'angolo battuto da Ripoli, Cozzolino di testa la mette all'incrocio dei pali per il raddoppio. I locali hanno qualche altra occasione, ma all'intervallo il punteggio è di 2-0. L'inizio ripresa vede la reazione degli ospiti, con la bella conclusione di Erra al 56', che riapre il match. I ragazzi di Della Rocca si riportano sul sicuro solo 5' più tardi, con la bellissima azione di Ripoli, che fa secco due avversari, serve Cozzolino, bella incornata del numero 9, tripletta e pallone a casa per lui. Al 70' Lucignano riaccorcia nuovamente le distanza. Scappa dalle braccia di Parisi la sfera e Lucignano la mette in rete. I padroni di casa proteggono il punteggio per conquistare questa vittoria.