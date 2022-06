Eccellenza, iniziata la missione Reggiomed per il San Marzano

E' iniziata la missione Reggiomed per il San Marzano, che scenderà in campo oggi con fischio d’inizio alle ore 16.30. Il match è valido per il ritorno del primo turno della fase nazionale playoff del campionato di Eccellenza, che ha visto sette giorni fa pareggiare le due compagini sull'1-1. Al termine della seduta di rifinitura del San Marzano, mister Egidio Pirozzi ha diramato l’elenco dei convocati blaugrana per la gara esterna. I portieri Palladino, Grimaldi, i difensori Caso, Cesarano, Chiariello, De Bellis, Dentice, Franza, Velotti, i centrocampisti Falanga, Fernando, La Montagna, Lettieri, Matute, Tranchino, Nuvoli, gli attaccanti Camara, Liccardi, Maiorano, Marotta, Meloni, Spinola, Potenza. Unico indisponibile Pedace. Ricordiamo che per questa fase i gol realizzati in trasferta valgono doppio, e nel caso dopo i 180' e i tempi supplementari dovesse persistere la parità si disputeranno i calci di rigore.