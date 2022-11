Promozione, vincono Calpazio e Centro Storico

Successi per Calpazio e Centro Storico Salerno, che vincono rispettivamente contro Sarnese e Sapri. La Calpazio vince in casa con il punteggio di 2-1 grazie alle reti di De Marco e D'Attilio, che castigano la Sarnese che ha cambiato l'allenatore e deve quindi trovare il suo equilibrio. Vittoria in trasferta per il Centro Storico che passa sul campo del Sapri col punteggio di 3-1. Di Guadagno, Natella e Della Monica le marcature. Garofalo ha invece segnato il gol bandiera per i padroni di casa.