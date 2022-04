Promozione girone E, playoff e playout a 90' dal termine della stagione

A 90’ dalla fine della stagione regolare ci sono già i primi verdetti del girone E del campionato di Promozione. Per quanto riguarda la promozione diretta in Eccellenza, questa è stata già raggiunta dal Giffoni Sei Casali. Più accesa la corsa playoff con Centro Storico e Sarnese già qualificate matematicamente anche se sono da stabilire chi come seconda e chi come terza. Anche la Pro Sangiorgese è certa della post season in qualità di quarta forza del campionato. Agguerrita la lotta playout, nella quale la salvezza diretta è contesa da Sanseverinese, Sporting Pontecagnano, Poseidon e Nocera Superiore. Solo l’ultima di queste quattro disputerà i playout, che vedranno parteciparvi di sicuro il Real Palomonte. È bagarre salvezza anche per la seconda retrocessione diretta insieme all’ultima classificata Giffonese. Coinvolte in questa forsennata corsa Academy Ebolitana, Herajon e Rocchese.