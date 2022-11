Gelbison, mister De Sanzo: "Buona partita, soprattutto nel primo tempo”

Serie C Girone C

La Gelbison, in trasferta, lascia alla capolista Catanzaro i tre punti nella 14a giornata del girone C del campionato di serie C. Ma il cammino dei rossoblù in Lega Pro sembra essere ancora solo all’inizio. A testa alta i cilentani si sono battuti, nonostante il punteggio finale di 3-0 possa dire il contrario. ”Abbiamo interpretato una buona partita, soprattutto nel primo tempo”. Queste le parole di mister Fabio De Sanzo al termine della gara tra Catanzaro e Gelbison.