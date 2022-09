Coppa Italia serie C, l'abbinamento della Gelbison

La Lega Pro ha provveduto a sorteggiare i relativi accoppiamenti delle 56 società ammesse al primo turno eliminatorio della Coppa Italia di serie C 2022-2023. Le gare del primo turno eliminatorio sono programmate per martedì 4 ottobre e mercoledì 5 ottobre 2022, in relazione alla programmazione del campionato di serie C. Queste si svolgeranno in gara unica ad eliminazione diretta, ed otterranno la qualificazione al turno successivo (programmato per martedì 1, mercoledì 2 e giovedì 3 novembre 2022) le squadre vincenti. In caso di parità al termine della gara, verranno disputati due tempi supplementari e perdurando la parità si procederà all'esecuzione dei calci di rigore.

Per quanto riguarda la Gelbison, è stata sorteggiata per giocare in trasferta contro al Turris. In caso di passaggio del turno poi, i rossoblù giocherebbero ancora in trasferta il secondo turno contro la vincente tra Avellino e Fidelis Andria. Qui tutto il regolamento ed il tabellone completo.