Serie C, la Gelbison raggiunta in pieno recupero

GELBISON-POTENZA 1-1

Gelbison: Vitale; Cargnelutti, Bonalumi, Gilli; Graziani, Uliano (73′ Citarella), Fornito (66′ Faella), Loreto; Nunziante (73′ Marong), Sorrentino (57′ Sane), De Sena (57′ Kyeremateng). A disposizione: D’Agostino, Cannizzaro; Onda, Paoloni, Mesisca; Statella, Savini; Correnti, Di Fiore. Allenatore: Gianluca Esposito.

Potenza: Gasparini; Celesia (46′ Rillo), Polito, Matino, Girasole; Volpe (78′ Schimmenti), Logoruso, Laaribi (78′ Del Pinto); Sandri (62′ Belloni); Emmausso (46′ Del Sole), Caturano, Volpe. A disposizione: Alastra, Uva; Armini, Carbone, Gyamfi; Riccardi, Steffè, Talia, Verrengia; Di Grazia. Allenatore: Sebastiano Siviglia.

Marcatori: 27′ De Sena (G), 95′ Matino (P).

La Gelbison pareggia 1-1 contro il Potenza nel turno infrasettimanale del campionato di serie C, giocato come ormai di consueto allo stadio Marcello Torre di Pagani, casa sostitutiva per la squadra cilentana. Un risultato che sta stretto agli uomini di mister Esposito. Gli ospiti infatti hanno agguantato il pareggio solo al 95’, dopo un ottimo primo tempo giocato dai rossoblù con ritmo ed intensità. Meno deciso l'approccio alla seconda frazione di gioco per Uliano e compagni, che hanno chiuso sia in inferiorità numerica che con un immeritato pareggio per quello che si è visto in campo. Mister Esposito e i suoi uomini non hanno però tempo da perdere, subito testa alla prossima gara.