La Gelbison cade col Monterosi

Serie C Girone C

Gelbison-Monterosi Tuscia 0-1

Gelbison (3-5-2): Gilli (59' Onda); Bonalumi (46' Cargnelutti), Loreto; Nunziante (86' Kyeremateng), Graziani (46' Statella), Papa, Fornito, Correnti; Faella (56' Sorrentino), De Sena. All. De Sanzo. A disp. Cannizzaro, Citarella, Di Fiore, Marong, Mesisca, Paoloni, Sane, Savini, Vitale.

Monterosi (3-5-2): Alia; Mbende, Giordani, Tartaglia, Tolomello (79' Verde), Parlati, Lipani (79' Gasperi), Di Paolantonio, Di Renzo; Santarpia, Carlini (93' Cancellieri). All. Menichini. A disp. Burgio, Cirone, D'Antonio, Di Francesco, Ferreri, Liga, Malatesti, Moretti.

Arbitro: Lovison.

Marcatore: 16' Carlini rig.

La Gelbison cade in casa nel turno infrasettimanale del girone C del campionato di serie C contro il Monterosi Tuscia dopo il bel filotto di vittorie. Una rete degli ospiti arrivata con un penalty non consente ai rossoblù di chiudere la gara con un altro risultato positivo. Testa al prossimo match per la squadra di mister De Sanzo.