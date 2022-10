Arriva un top manager per la Gelbison

Un ingresso di tutto rispetto per la Gelbison del presidente Maurizio Puglisi, impegnata nella sua prima storica stagione in Lega Pro. Originario di Vallo della Lucania, il top manager Elio Schiavo è stato fino a qualche mese fa responsabile in America Latina della Apple e dal mese di maggio è entrato a far parte del Gruppo Tim come Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer. Una lunga e prestigiosa carriera che dal cuore del Cilento lo ha portato a lavorare sin da giovanissimo in tutto il mondo senza mai dimenticare le sue origini. A Napoli, dinanzi al notaio Francesco Coppa per l’atto formale, non ha nascosto la sua emozione. “In questo momento - ha ribadito - il mio pensiero va a mio padre. Sono certo di averlo fatto felice. Lui amava la Gelbison e mi ha trasmesso sin da piccolo la sua grande passione. Io stesso ho indossato la maglia rossoblù, proprio insieme al presidente Maurizio Puglisi abbiamo giocato nelle giovanili”. Il manager Schiavo è pronto a dare il suo contributo. “Puglisi - dice - ha fatto un gran lavoro. Ho subito capito la sua idea progettuale e sono pronto a fare la mia parte anche perchè siamo accomunati dallo stesso obiettivo, fare bene per il nostro territorio”. “Un ingresso di prestigio per quella che è la storia professionale del dott. Schiavo - le parole della vice presidente Vincenza De Luca - ma anche di grande valore simbolico: la passione per la propria squadra come eredità che si tramanda di padre in figlio; la Gelbison come storia di famiglia, appartenenza alla comunità e legame indistruttibile con le proprie radici”.