Cavese in trasferta a Nardò, comunicazione per i tifosi

Trasferta a Nardò per la Cavese in questo turno del campionato di serie D. A tal proposito, la società ha comunicato ai tifosi aquilotti che seguiranno la squadra nella prossima trasferta, che potranno fermarsi presso l’area di servizio Q8 che incontreranno al km. 24+550 della SS 613 - Brindisi-Lecce direzione Sud, per poi essere accompagnati dalle forze dell’ordine allo stadio Giovanni Paolo II di Nardò.