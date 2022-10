Ferrante e Tandara: il Santa Maria Cilento c'è

S.MARIA CILENTO-CANICATTÌ 2-1

Santa Maria Cilento (4-4-2): Grieco; Coulibaly, Diop, Campanella, Ferrigno; De Mattia (1’ st Ferrante), Di Peri (1’ st Citro (37’st De Leonardis)), Ventura, Ielo; Tandara, Yeboah (1’ st Bonanno (42’st Ziello)). A disposizione: Guerra, Ferrante, D’Avella, Morlando, D’Auria. All. Di Gaetano.

Canicattì (4-3-3): Scuffia; Fuschi (37’ st Di Mercurio), Raimondi, Pettinato, Russo (16’st Scopelliti); Sidibe (30’st Scalisi), Privitera, Cardinale; Iezzi (30’st Gueye), Manfrè, Santapaola (10’ st Licciardello). A disposizione: Amata, Conti, Sinatra, Bozzanga. All. Bonfatto.

Arbitro: Gabriele Totaro di Lecce.

Reti: 22’ pt Raimondi (CA), 10’ st Ferrante (SM), 15’st Tandara (SM).

Il Santa Maria Cilento batte il Canicattì in rimonta. Al 5’ destro di Cardinale all’interno dell’area di rigore bloccato da Grieco. Un minuto dopo calcio d’angolo battuto da De Mattia. Colpo di testa di Ferrigno che termina alto. Al 14’ cross di Ferrigno per la testa di Coulibaly. Palla che rimbalza e viene bloccata dal portiere. Al 20’ tiro al volo da distanza di Ventura diretto verso la porta. Una deviazione, però, sposta la palla verso la testa di Johnson che impegna l’estremo difensore avversario. Al 23’ calcio di punizione di Pettinato per la zampata di Raimondi che da distanza ravvicinata sigla il vantaggio ospite. Al 36’ rocambolesca azione in area. Pallone tra i piedi di De Mattia, ma la sua conclusione viene respinta da un difensore avversario. Al 40’ destro dalla distanza di Ventura che termina a lato destro del portiere. Al 42’ palo di Tandara a porta praticamente vuota. La posizione, però, era molto defilata. Al 7’ della ripresa tentativo di Citro a ridosso dell’area di rigore, palla che termina fuori. Al 10’ pareggio del Santa Maria Cilento sugli sviluppi di calcio d’angolo. Cross di Coulibaly per la testa di Ferrante che stacca bene di testa indisturbato e insacca per l’1-1. Al 15’ cross al bacio di Ferrante per la testa di Tandara che ribalta il risultato. All11’ Cardinale tenta la conclusione dal limite dell’area di rigore, ma il tiro è smorzato e termina fuori. Al 28’ contropiede Santa Maria con Coulibaly, palla per Bonanno che a tu per tu col portiere si lascia ipnotizzare. Al 40’ traversone sulla fascia di Gueye per Iezzi, ma la palla attraversa tutto lo specchio della porta senza essere ribattuta in rete. È l’ultima azione, al triplice fischio 2-1 per i cilentani.