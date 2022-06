La Cavese ha dato la disponibilità all'affidamento in concessione del Simonetta Lamberti

La Cavese in stretta osservanza del progetto pluriennale messo in campo dal presidente Massimiliano Santoriello, ha reso nota al Comune di Cava de' Tirreni e al Sindaco, Dott. Vincenzo Servalli, la propria disponibilità all'affidamento in concessione dello Stadio Comunale Simonetta Lamberti, prospettando plurimi interventi di adeguamento e di miglioramento da concordarsi con l'Ente. Nella formulazione della richiesta di concessione, la Cavese ha, comunque, prospettato il proprio interesse alla massiva diffusione della pratica sportiva, assicurando l'utilizzo della struttura anche in favore di terze associazioni e società sportive aventi interesse e/o diritto.