Dall'incubo al riscatto, la Cavese corre verso la C: quando può arrivare la promozione matematica

Dieci punti di vantaggio e cinque giornate al termine. Dal dramma sportivo di Vibo Valentia alla stagione del riscatto: dopo la sconfitta nello spareggio con il Brindisi lo scorso 14 maggio, la squadra metelliana si ritrova ad un passo dal ritorno in Serie C. A distanza di circa tre anni dall’ultima volta (retrocessione matematica sul campo del Palermo il 25 aprile 2021), gli aquilotti - che in estate hanno rivoluzionato l’organico, dando il via ad un nuovo corso - possono festeggiare a breve la promozione in terza serie. E la matematica potrebbe arrivare già nel prossimo weekend.

La Cavese, che sta comandando il Girone G di Serie D, ha un margine di dieci lunghezze sulla prima inseguitrice, la Nocerina. Sono 63 i punti conquistati dalla squadra di Raffaele Di Napoli, che ha ereditato il gruppo da Daniele Cinelli: nonostante l’ottimo rendimento del tecnico di Frosinone, i biancoblù hanno scelto di affidare la panchina all’ex Giugliano e Paganese. La scelta tecnica non ha stravolto il cammino della capolista che, al netto di pochissimi passi falsi, ha incrementato il gap dalle avversarie. In ventinove giornate infatti Foggia e compagni hanno conquistato diciannove vittorie, sei pareggi e quattro sconfitte.

Domenica in programma c’è la sfida in esterna contro la Costa Orientale Sarda, l’unica che nel periodo autunnale ha dato l’impressione di poter tenere il passo dei campani. E invece la formazione isolana, attuale settima forza del campionato, può ambire soltanto ad un posto in zona playoff. La Cavese, dal canto suo, viaggia ad una media impressionante (2,17, ndr) e punta a chiudere il discorso quanto prima. A Tertenia, come detto, potrebbe arrivare l’aritmetica, ma soltanto con una combinazione.

Considerata la differenza in classifica a cinque giornate dalla fine della stagione regolare, i blufoncè sono chiamati ad ottenere un’altra vittoria, rafforzando la striscia esterna (tredici risultati utili consecutivi), e allo stesso tempo sperare in una sconfitta interna della Nocerina, impegnata nello scontro diretto con il Cassino, terza forza della classe. Con una vittoria eventuale della Cavese e un pareggio o una vittoria dei molossi, il discorso invece sarebbe rimandato alla domenica successiva, ancora fuori casa sul campo della Boreale. La promozione dunque potrebbe diventare realtà in trasferta, magari già da domenica. E in Sardegna si attende una grande risposta del pubblico metelliano.