Il Gos ha deciso: 500 biglietti e obbligo di tessera del tifoso per i salernitani a Bergamo

I tifosi della Salernitana avranno a disposizione 500 biglietti per la trasferta di Bergamo, in programma lunedì 18 dicembre. Lo ha deciso il Gos che si è riunito stamattina nel capoluogo lombardo. Per l'acquisto dei tagliandi c'è l'obbligo della tessera del tifoso. Quest'ultima misura è stata stabilta dall'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, che ha evidenziato nel proprio bollettino profili di criticità legati alla partita.

Lo scenario

Per i tifosi della Salernitana è stata adottata la stessa scelta presa dal Gos per i milanisti in trasferta contro l'Atalanta nel prossimo turno di campionato. Il Gewiss Stadium è oggetto di lavori di ristrutturazione: il settore ospiti può contenere 750 posti ma la capienza è stata ulteriormente ridotta a 500 posti per le gare a rischio. L'Atalanta aveva monitorato un flusso anomalo di alcuni biglietti a Salerno: nelle prime ore di prevendita dei tagliandi destinati ai settori locali, alcuni supporter granata avevano acquistato ticket. Il Gos ha comunicato che questi biglietti sono stati annullati.