Gelbison all'ultimo respiro: pari acciuffato al 96'

GELBISON-LICATA 1-1 (p.t. 0-0)

RETI: 78' Minacori, 96' Khoris.

Allo stadio comunale Giovanni Morra di Vallo della Lucania si è disputata la sfida tra Gelbison e Licata, gara valida per il terzo turno del girone I del campionato di serie D. Una partita che dopo essere stata bloccata per oltre un tempo e mezzo sullo 0-0, si è all'improvviso accesa nell'ultimo quarto d'ora. Primo tempo concitato ma povero di azioni davvero pericolose. Le squadre si sono affannate nel creare pericoli ai rispettivi portieri avversari, ma solo due sono state le azioni degne di una, una per parte. Al 20' punizione centrale insidiosa di capitan Uliano con il portiere Moschella che deve tuffarsi alla sua sinistra deviando il pallone in corner. Al 41′ si vedono anche gli ospiti. Sugli sviluppi di un corner la palla esce da una mischia e finisce a Mazzamuto che forse colpisce anche male e quasi sorprende D’Agostino che però ha i rifletti buoni e blocca gettandosi alla sua destra. Nella seconda frazione le due squadre giocano a viso aperto ma sono ancora molto confusionarie. Si vede comunque di più la Gelbison a cui manca però la giusta precisione. Al 76' arriva però la doccia fredda. Minacori è bravo a tenere posizione con il difensore, e sulla palla che gli viene passata ruota su se stesso e incrocia. D'Agostino si tuffa ma riesce solo a toccare il pallone che finisce sul fondo della rete. La Geblison attacca a testa bassa ma non crea pericoli per Moschella bravo ad uscire in anticipo su tutti i cross e lanci lunghi. Al 96' prova ancora ad anticipare tutti sul traversone dalla metà campo, ma è ancor più bravo di lui Khoris che lo anticipa di testa. Il pallone si impenna come un pallonetto e termina in rete per il gol del pareggio che fa esplodere lo stadio.