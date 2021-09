Trasferta vittoriosa per la Gelbison

GIARRE-GELBISON 0-1 (p.t. 0-1)

GIARRE: Barbagallo, La Rosa, Priola, Beye, Brunetti, Iseppon, Cozza, Marchetti, Ficarrotta, Arcidiacono, Cocimano. All. Cacciola.

GELBISON: D’Agostino, Barbetta (58′ Di Fiore), Mautone, Cardore, Conti, Uliano, Frulla (74′ Pipolo), Onda, Chinnici, Gagliardi, Corado (74′ Khoris). All. Esposito.

ARBITRO: Molinaro di Lamezia Terme.

RETE: 13′ Conti.

AMMONITI: Cozza, Beye, Frulla.

Allo stadio Falcone Borsellino di Paternò si è disputato l’incontro del secondo turno del girone I di Serie D tra Giarre e Gelbison. Dopo un inizio bloccato è la Gelbison a provare a scuotersi. Punizione dal limite di Frulla che il portiere avversario devia in angolo. Al 13′ arriva il vantaggio con Conti bravo a battere Barbagallo. Preso lo schiaffo c’è la reazione siciliana con un paio di occasioni ravvicinate che non portano al gol. Si rivedono i vallesi in attacco al 27′ con un tiro dalla distanza di Frulla che impegna Barbagallo. Al 33′ i cilentani sprecano un contropiede che li avrebbe potuti portare sullo 0-2 al riposo. Nel secondo tempo al 5’ è Mautone che si vede respingere il tiro, mentre al 12′ D’Agostino disinnesca in uscita un contropiede del Giarre. I ritmi sono alti, e al 16′ è Guerci a cercare il gol del pari, mentre al 22′ Uliano su punizione non centra la porta. Nel finale c’è un’occasione per parte. Al 90′ il tiro di Gagliardi viene respinto in angolo, mentre in pieno recupero è ancora D’Agostino a salvare la porta del Gelbison.