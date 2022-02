Genoa-Salernitana, il settore ospiti a Marassi: il video degli ultras

E' sempre San Valentino, ogni giorno: batte fortissimo il vecchio cuore granata e la Salernitana (i calciatori) ne ha avuto l'ennesima dimostrazione a Genova. In 1500 - da Salerno più i residenti al Nord, poi ricongiunti nello stesso settore - hanno sospinto Djuric e compagni verso un'impresa che ritengono ancora possibile. La carica dei 1500 è stata ripagata dal gol di Bonazzoli. Non basta, ha portato in dote solo un punticino, però la Salernitana è viva, lotta, non molla, crede nell'impresa disperata della salvezza. "Ce la giocheremo contro tutti", dicono i tifosi, mentre si preparano ad accogliere il Milan.

La voce dei tifosi

Il racconto di Antonio Positano: "Svegli alle 4 di domenica mattina e si parte senza pensare e con la Bersagliera nel cuore. Si torna dopo quasi 24 ore. La squadra ha sudato la maglia e questo per il momento basta. Mancava poco per il miracolo calcistico: sarà per la prossima. Perché ci sarà una prossima. Ora abbiamo una squadra per non sfigurare e per avere un senso in questo campionato". Paolo Toscano pesa il punto sulla bilancia della classifica e commenta: "Un punto che non serve a nulla. Credo che l’avventura di Colantuono sia giunta al capolinea. La partita è stata equilibrata ma credo che dovevamo e potevamo fare molto di più, visto che la posta in palio era pesantissima". Il commento di Mimmo Rinaldi: "Aver pareggiato il possesso palla con l'avversario fa già notizia, è da prima pagina. Sembra una cosa assurda ma vista: l'Armata Brancaleone costruita dai vecchi gestori per me è un punto di partenza. Purtroppo non abbiamo tempo e anche ieri come contro lo Spezia non abbiamo avuto la mentalità vincente. Erano 6 punti da conquistare e ce ne ritroviamo 2. Continuo a non capire i cambi ma anche su questo passaggio mi arrendo e dico "sono io che non capisco o è il mister che non ha capito chi ha a disposizione?" La società continua a salvarlo - lui si salva- la Salernitana con lui non ci prova neanche a salvarsi. Purtroppo se lo spogliatoio puzza di sconfitta puoi portare anche Ronaldo ma non vincerai mai niente. Ci vuole un tecnico con mentalità vincente e non con mentalità da punticino per restare incollati alla panchina". Molti commenti anche sulla nostra pagina Facebook: "Pareggio di dignità e niente più" oppure "Ci voleva la vittoria per sperare ancora, peccato", "Mentalità sbagliata, un pari che sa di condanna".