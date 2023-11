Cuore Paganese, ribaltato il Gravina: da 2-0 a 2-3. Azzurrostellati in dieci dal 38', Agovino torna al successo

Più forte della superiorità numerica degli avversari e delle difficoltà del match, la Paganese ribalta il Gravina e conquista una splendida vittoria in trasferta. Il gruppo di Massimo Agovino torna a muovere la classifica dopo due sconfitte consecutive. La cronaca si apre con le proteste dei padroni di casa per un presunto contatto irregolare in area, l’arbitro non è d’accordo e lascia proseguire. Gli azzurrostellati provano a colpire con le ripartenze di Coquin e Del Gesso, i pugliesi rispondono con un colpo di testa impreciso da parte di Santoro. Al 18’ gli ospiti sfiorano il vantaggio: Coquin pesca Porzio che, tutto solo davanti a Vlasceanu, manda fuori. Otto minuti dopo Langella pennella per Orefice, il numero dieci trova Ledesma sulla sua strada. L’episodio che cambia il volto del match, in maniera negativa per i ragazzi di Agovino, si registra al 38’: Orefice viene espulso per un fallo a gioco fermo, campani chiamati ad affrontare la partita con l’inferiorità numerica. Al 43’ grande intervento di Pinestro su una conclusione avversaria, poco prima dell’intervallo Longo porta in vantaggio i suoi su assist di Chiaradia. Nonostante l’uomo in meno e lo svantaggio, la Paganese ci prova nel corso della ripresa con il nuovo entrato Iannone, il suo destro a giro però termina fuori. Il Gravina raddoppia al 68’ con un calcio di rigore conquistato da Semonella e trasformato da Santoro. Gli azzurrostellati riaprono la sfida al 78’ con un pallonetto di Faiello e agguantano il pari all’83’ con Sorgente. In pieno recupero, direttamente da calcio di punizione, Iannone ribalta il punteggio e regala una vittoria importante alla sua squadra.