La Paganese riabbraccia Firenze. Gli altri movimenti di calciomercato

Ancora dei rinforzi per le formazioni salernitane impegnate nei campionati di serie C e serie D. Iniziamo dalla Paganese che ha comunicato di aver ingaggiato con contratto di durata annuale Marco Firenze. Il centrocampista classe 1993 fa il suo ritorno nella città di Pagani dopo aver già vestito la maglia azzurrostellata nella stagione 2016-17. Grande protagonista in quella storica annata con la squadra che raggiunse i playoff per la promozione in serie B. In questa sua seconda avventura con la Paganese, Firenze indosserà la maglia azzurrostellata numero 8. Anche la Nocerina in questi ultimi giorni è parecchio attiva sul fronte mercato. L’ultimo acquisto per il club molosso è il difensore Stefano Cason. Il giocatore, classe 1995, è cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta per poi fare esperienze che hanno arricchito il suo bagaglio tecnico con le maglie di Catanzaro, Ternana, Siena, Carrarese, Fano e Trapani. Infine la Polisportiva Santa Maria Cilento ha piazzato altri tre acquisti, alcuni in prospettiva futura. I primi due volti nuovi sono i portieri Chrysostomos Stagos e Cristian Viscido. Il primo, classe 2002, di origine greca, ha giocato nella passata stagione in serie D con la maglia del Castrovillari. Per Viscido, invece, classe 1998, diverse esperienze sempre in serie D con Gelbison, Ebolitana e Chieri. Il terzo ed ultimo innesto è Michele Morlando, difensore, classe 2004, che ha disputato i campionati Juniores nazionale con le casacche del Giugliano e del Savoia.