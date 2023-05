La Paganese vince il primo match playoff

La Paganese vince il primo match dei playoff battendo 3-2 la Lupa Frascati. Eì Stefano D'Agostino a portare in vantaggio gli azzurrostellati sul finire del primo tempo. Al 70' grande occasione per la Paganese, che sfiora il raddoppio in virtù della parata di Casagrande su Di Somma. Il raddoppio arriva comunque pochi minuti dopo con Sicurella. Rimasti in dieci per un doppio giallo ad Esposito, gli azzurrostellati trovano comunque il tris con la rete di Cusumano. E' l'86' e il match sembra chiuso. Invece, gli ospiti accorciano dal dischetto al 90' con D’Angelo; e poi al 96' timbrano il 3-2 che mette un po' di apprensione. Ma non c'è più tempo. La Paganese approda così in finale, gara che dovrà disputare contro la Casertana.