La Virtus Avellino si arrende al Castel San Giorgio

VIRTUS AVELLINO-CASTEL SAN GIORGIO 1-4

VIRTUS AVELLINO: Volpe, Silano (Della Rocca), Genovese (Abissinia), Cucciniello, Nicodemo (Dello Russo), Giobbe, Alleruzzo (Modano), Maugeri, Cozzolino, Nappi (Lippiello), Ripoli. A disposizione: Parisi, Dello Ioio, Abissinia, Della Rocca, Rusolo, Modano, Panico, Dello Russo, Lippiello. Allenatore: Gianluca Della Rocca.

CASTEL SAN GIORGIO: Coppola, Cesarano (Pepe), Elefante, Chiavazzo, De Palma, Liccardi, Sannia, Catalano (Romano), Delle Donne, Ferrentino (Grande), Pescicolo (Bamba). A disposizione: Strino, Pepe, Lavorante, Romano, Bamba, Orefice, Grande, Raimondi, Galano. Allenatore: Alfonso Contaldo.

Reti: 25' e 32' Pescicolo (C), 50' Liccardi (C), 75' aut. De Palma (C), 86' Grande (C).

Arbitro: Giovanni Moro (Novi Ligure).

Non è stato un bel pomeriggio al Renzulli per la Virtus Avellino. I ragazzi di mister Della Rocca vengono sconfitti dal Castel San Giorgio con il risultato di 1-4. Gara piuttosto equilibrata nel primo tempo, che si sblocca al 25' con la rete di Pescicolo. Il n. 11 rossoblù sigla la sua doppietta al 32'. Si arriva all'intervallo sul punteggio di 0-2. Nella ripresa sembra poterla riaprire subito la squadra locale, ma l'occasione sfuma. Al 50', su una punizione da 35 metri, Liccardi manda la sfera sotto l'incrocio e cala il tris. I padroni di casa accorciano le distanze al 75' con un autogol di De Palma. Nel tentativo di riaprire la partita, i virtussini subiscono una ripartenza che diventa fatale, perché Grande segna la rete del poker all'86'. Dopo 4 minuti di recupero arriva il triplice fischio dell'arbitro. Vittoria fondamentale per il Castel San Giorgio, che esce dalla zona playout, salendo a quota 19 punti. Resta invariata la posizione in classifica della Virtus Avellino, al sesto posto con 27 punti, a +1 dal Solofra.