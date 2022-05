Retrocessione Paganese, il presidente Trapani: “Non ci sono scusanti”

La Paganese sabato scorso ha perso il playout con la Fidelis Andria ed è retrocessa in serie D. Il presidente Raffaele Trapani ha scritto una lettera postata sui social della società: “A tutti i tifosi, a pochi giorni dalla sconfitta, mi è ancora difficile trovare parole, ma quando si retrocede non ci sono scusanti, significa che sono stati fatti errori quando si dovevano prendere decisioni e fare valutazioni. Ora è il momento delle riflessioni, e l’unica cosa da fare sono le scuse a tutti i tifosi della Paganese per l’amaro epilogo, soprattutto agli impareggiabili ragazzi della curva Nord Salvatore Francavilla per il sostegno dimostrato durante tutta la stagione”.