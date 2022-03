Tutti allo stadio, la Salernitana invita all'adunata: report su biglietti e abbonamenti

"Tutto lo stadio deve tifare, i ragazzi han bisogno di noi". Adesso il coro della curva Sud Siberiano diventa mantra e motto della Salernitana, che ha invitato i propri supporter, giorni fa, a riempire lo stadio Arechi. Lo ha fatto lanciando l'iniziativa "Fino alla fine", che invoglia, attraverso una sforbiciata ai prezzi, ad acquistare l'abbonamento alle prossime cinque gare casalinghe dei granata. Non rientra nello speciale carnet la partita Salernitana-Venezia: ancora sub iudice, potrebbe essere recuperata, se la Bersagliera sarà premiata anche dal verdetto della Corte sportiva di appello nazionale, atteso il 10 marzo, e dal Coni al quale poi ricorrerà la società che perderà in secondo grado di giudizio.

Report e proteste

La Salernitana ha pubblicato i primi dati di vendita: sono stati già acquistati 1211 abbonamenti e 1362 biglietti. I tifosi, però, si sono imbattuti in alcune difficoltà di "procedura", in ricevitoria. "Se acquistano il tagliando - hanno spiegato i cassieri di Fan's Shop, roccaforte del tifo, a Torrione - devono esibire la tessera del tifoso. Se acquistano l'abbonamento in ricevitoria, non devono esibirla. Se, infine, lo acquistano on line, sul sito di VivaTicket, devono esibire la tessera del tifoso. Molti supporter a caccia dell'abbonamento, il più venduto quello di curva Sud, hanno contattato la Salernitana ed è stato loro spiegato che nella procedura on line, dunque solo con VivaTicket, è necessario fornire anche i dati della tessera del tifoso per acquistare il carnet, ma solo nelle prime 24 ore di vendita al pubblico".