Salernitana all'ultima chiamata salvezza: tre novità in formazione

Federico Bonazzoli in attacco, Radovanovic a centrocampo e Gyomber in difesa, al posto di Mousset, uno tra Lassana e Kastanos, poi lo stopper Dragusin. Sono queste le tre novità di formazione che Davide Nicola, allenatore della Salernitana, prepara in vista della sfida verità contro il Sassuolo. Sabato 12 marzo, allo stadio Arechi, arriverà un'avversaria ostica con i propri attaccanti ispirati e il gioco brioso. La squadra allenata da Davide Nicola ha un solo risultato utile a disposizione: può solo vincere per sperare ancora nella disperata rincorsa salvezza.

La presentazione

A Lira Tv, l'allenatore della Salernitana ha presentato il prossimo match: "La sfida al Sassuolo non la definirò decisiva ai miei ragazzi, perché eserciterei su di loro troppa pressione psicologica e qualcuno è abituato a gestirla, altri meno - ha detto Davide Nicola - Contro il Milan non meritavamo di vincere. La squadra deve essere libera di testa: non sentire il peso ma il gusto della rincorsa. Contro il Bologna, invece, lo meritavamo. Dopo Milano contro l'Inter, resto convinto che la squadra sta facendo il salto verso convinzione e aggressività. Non esiste una squadra che ottiene grandi cose senza rischiare, senza paura dei propri fallimenti.La cosa importante è poi reagire e rialzarsi. A me non interessa che la gente dica che eravamo troppo aperti e spregiudicati contro l'Inter: non possiamo essere schiavi degli altri e dei loro errori. Contro il Sassuolo, squadra di qualità, dobbiamo essere compatti, aggressivi e coraggiosi. Le caratteristiche della mia squadra sono chiare, evidenti: Ribéry, Perotti, Verdi sono esterni, pure Zortea. Quest'ultimo è un giocatore con forza fisica, di gamba: può giocare anche da quinto. Poi abbiamo 4 punte, una delle quali, Bonazzoli, è seconda punta. La difesa per estrazione è stata abituata a giocare a 4. Non escludo cambiamenti in futuro, ma in questo momento abbiamo una fisionomia".