Brioche con il gelato e rovesciata all'Empoli: Sabatini ripensa a Bonazzoli in granata

C'era una volta la salvezza 7%. Vi contribuì anche Federico Bonazzoli, in maniera sensibile. In un mix di incoscienza, estro e broncio (il suo punto debole), l'attaccante inventò gol bellissimi giocando spesso di carambola ed a rimorchio di Milan Djuric. C'è adesso la salvezza formato 5%: la quota l'ha fissata Walter Sabatini, che i tifosi ritraggono sugli stendardi come Albus Silente, mago mezzosangue inglese professore prima di Difesa contro le Arti Oscure e successivamente di Trasfigurazione, infine Preside della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. Insomma siamo nel mondo di Harry Potter.

Il cerchio magico

Walter (Albus) Sabatini ha un'idea in mente, che in realtà ha già concretizzato: richiama in servizio Federico Bonazzoli. E lo fa al termine di un ragionamento che al liceo Tasso, alcuni giorni fa, era stato condiviso pure dall'ad della Salernitana, Maurizio Milan. Conti e tecnica di base alla mano, Bonazzoli è un giocatore stipendiato dalla Salernitana, nel senso che la Salernitana paga al Verona l'80% del suo ingaggio per trattenerlo in Veneto. Si dà il caso che il Verona sia dall'inizio della stagione un'agguerrita concorrente dei granata, adesso a +5 dopo la vittoria ottenuta ai danni del Cagliari (2-0), arrotondata dal gol di Djuric dopo l'iniziale vantaggio a firma di Ngonge. A chi giova trattenere Bonazzoli a Verona, in questa silente - come Albus - battaglia salvezza, senza esclusione di colpi? E' pure di tutta evidenza che molto difficilmente possano concretizzarsi entrambe le condizioni per la permanenza di Bonazzoli a Verona. Non solo, infatti, il Verona dovrebbe salvarsi ma l'attaccante dovrebbe anche realizzare gol in doppia cifra. Però gioca poco e Baroni, allenatore dell'Hellas, adesso ha fatto un'altra scelta: utilizza Henry e Djuric a turno come centravanti e poi fa ronzare intorno a loro l'esperto Saponara e Ngonge. Dunque tutte le strade riportano Bonazzoli a Salerno. Sarà certamente un giocatore dal carattere non facile, però probabilmente, al momento di calciare dal limite dell'area di rigore, non colpisce di piatto anziché di collo piede, non prende zolle e pallone. Al netto di Dia, che dovrà essere la pepita d'oro del mercato, la Salernitana in questo momento ha in organico non solo Stewart che è fuori lista, ma anche Ikwuemesi, Botheim che non gioca più (stipendio 1,1 milioni netti, un po' meno di Federico da Manerbio che "gira" a 1,5), Simy che con Inzaghi gioca poco come Botheim nonostante l'allenatore abbia fortemente voluto il suo inserimento in lista over utilizzando il primo dei due slot (l'altro consumato facendo rientrare Cabral) e nonostante abbia segnato contro il Bologna. In questo scenario particolarissimo, può non esserci spazio per il ritorno di un giocatore che comunque la Salernitana paga dopo averlo prestato ad un club concorrente? Sabatini, che in conferenza stampa ha tessuto le lodi di Bonazzoli, ha detto di non essere esperto in Finanza come Draghi ma di fare il calcio dei pizzicagnoli, quello con il lapis dietro l'orecchio. Gli basterà portare a termine un'operazione di aritmetica per capire che, se proprio bisogna fare una forzatura, se questo è il panorama degli attaccanti granata, brioche con il gelato e rovesciate devono ritornare a Salerno. Se poi il problema è di gestione, il dg è stato già chiaro: "Stavolta non ci sarà bisogno di ripristinare la legge marziale calcistica. Se però qualcuno ha il mal di pancia, con me lo avrà di più". Fu proprio lui a parlare forte e chiaro di "dolori del giovane Werther". Invitò Bonazzoli a ritrovare se stesso con giri di campo in quantità industriale. Ritrovatosi, contribuì alla salvezza della Salernitana. "Ci serve il calcio dei furiosi e disperati". Un calcio da brioche con il gelato.