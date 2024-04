"Onoriamo il Siberiano": gli ultras granata ricordano Carmine Rinaldi

La folgore e la sua stella, simboli dei leggendari Granata South Force che hanno fatto la storia del movimento ultras a Salerno, oggi sono più vicini. I gruppi della curva Sud a lui dedicata ricordano Carmine Rinaldi "Siberiano", storico capo ultras granata, a 14 anni dalla sua scomparsa.

Il messaggio

I supporter dela Salernitana gli hanno dedicato un lungo messaggio attraverso le pagine ufficiali della curva Sud: "Non smetteremo mai di parlare di te Carmine! Abbiamo perso la tua presenza la tua voce ma ciò che ci hai insegnato, ciò che ci hai lasciato, questo non lo perderemo mai!. Ultras, riferimento... condottiero, Carmine Rinaldi è stato tanto e, soprattutto, ha lasciato tanto alla sua gente. Un faro capace di plasmare le idee e incarnare valori cruciali come la lealtà e il rispetto, ancora oggi, oltre il suo popolo viene riconosciuto il suo straordinario essere e ciò che questo ha rappresentato. Consapevoli che il suo spirito vivrà per sempre nei cuori di chi ha conosciuto il suo coraggio e la sua determinazione la promessa resta quella di alimentare il suo fuoco giorno dopo giorno. Oggi ricordiamo e onoriamo il condottiero della Curva Sud una guida sicura che attraversa le generazioni, mai per interesse, solo per Amore: Sempre con noi SIBERIANO. La Tua Curva".