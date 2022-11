La Salernitana femminile va ko con il Grifone Gialloverde

Girone C

Salernitana

SALERNITANA-GRIFONE GIALLOVERDE 0-3

SALERNITANA: Polidori, Iuliano, Giurbino (10’ st Abate), Cammardella, Mele, Longo, Olivieri (1’ st Iuorio), Falivene, Amato (31’ pt Ferrentino), Tulimieri (1’ st Apicella), Colonnese. All. Turco.

GRIFONE GIALLOVERDE: Franco, Petrazzi, Haring Lovett, De Cesaris, Panichi (5’ st Nicosia), D’Onofrio (23’ st Egidi), Robertson (10’ st Adiutori), Stahlhuth, Conti (35’ st Lorenzetti), Millocca, Forgnone (10’ st Vitillo). All. Gagliardi.

ARIBTRO: Cecchi di Moliterno.

RETI: 4’ pt Millocca, 3’ st Forgnone, 43’ st Nicosia.

Al “Volpe” la Salernitana Femminile viene superata dal Grifone Gialloverde. Al 4’ le ospiti vanno in vantaggio grazie al gol di Millocca. La prima frazione di gioco termina 0-1. Al 3’ del secondo tempo Forgnone sigla il raddoppio per Grifone Gialloverde. Al 43’ Nicosia trova la rete valevole per lo 0-3 finale.