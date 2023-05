Centro sportivo e stadio Arechi: ricominciano le grandi manovre granata

Il centro sportivo e lo stadio Arechi sono stati al centro di una lunga riunione che ha coinvolto l'ad della Salernitana Maurizio Milan e il presidente granata Danilo Iervolino. Riguardo il centro sportivo, il club dell'ippocampo lascia aperte tre ipotesi di lavoro. Guarda a Pontecagnano Faiano e pensa di mettere radici al centro sportivo Mary Rosy oppure di insediarsi presso terreni in zona Quadrifoglio. La terza opzione riguarda terreni nei pressi del Camino Real.

Lo stadio Arechi

Entro il 15 luglio, dovrà essere consegnato all'Arus il nuovo disegno dello stadio Arechi. Lo scrive il quotidiano La Città. L'appalto è stato aggiudicato: via libera alla macchina organizzativa. Milan e Iervolino, in un lungo summit che si è svolto a Roma, hanno parlato anche di terreno di gioco dello stadio Arechi e di cronoprogramma di interventi pre e post concerti. La Salernitana giocherà l'ultima partita di campionato contro l'Udinese ma il fondo di gara non andrà in letargo. Dovrà infatti ospitare la Coppa Italia femminile (4 giugno) e il 7 giugno ci sarà l'evento "Dai un calcio per l'autismo". Prima dell'8 giugno, dunque, non sarà possibile effettuare interventi tecnici al terreno di gioco per prepararlo poi alla trasemina. Tutto dovrà essere pronto entro metà agosto. In caso contrario, la Salernitana rischia l'inversione di campo per il debutto in Coppa Italia.