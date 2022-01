Salernum, mister Jury Calabrese lascia la panchina

Il Salernum Baronissi ha comunicato di aver risolto consensualmente il contratto con l’allenatore della prima squadra Jury Calabrese. Causa impegni professionali extra calcistici, il rapporto con mister Calabrese si è interrotto dopo quattro lunghi anni. Contestualmente è stato interrotto il rapporto di lavoro con il collaboratore tecnico Aniello Adesso, mentre continua la collaborazione con Leandro Saracco che resta a disposizione della nuova guida tecnica. “Quattro anni indescrivibili, emozioni inesprimibili - le parole di mister Calabrese -. Passione, sudore, sacrifici, condivisione, dedizione, lealtà, amicizia, adrenalina, lacrime e sorrisi, umiltà e determinazione. Aver fatto parte della famiglia Salernum è stato un onore. Contribuire al perseguimento di un obiettivo raggiungendo, in soli due anni, il campionato di Eccellenza mi riempie d’orgoglio. Una strada a volte impervia, tortuosa, sdrucciolevole, ma senza cambi di direzione. Sempre avanti, uniti, compatti accanto a me. Dalla nostra parte un presidente lungimirante, imprenditore motivato, persona onesta, uomo perbene, altruista come pochi. Un giovane direttore ambizioso e capace, uno staff tecnico ineguagliabile ed un gruppo di calciatori impareggiabile, che hanno reso questa squadra una famiglia forte e determinata, mai avrei immaginato di lasciare perché è così distante dal mio modus operandi. Nel lavoro, nello sport e nella vita. Ma è proprio la vita che, sovente, a malincuore ti impone di cambiare direzione - ha continuato mister Calabrese - e abbandonare quella strada, faticosamente ed entusiasticamente percorsa. Sopraggiunti impegni personali e professionali mi costringono a scendere dal treno, ma il mio è un arrivederci. Sempre grato al Salernum, parte di me. Grazie”.