Serie D, la Gelbison non va oltre il pari con il Lamezia Terme

GELBISON-LAMEZIA TERME 1-1

GELBISON: D’Agostino, Barbetta (17’st Conti ), Marchetti, Gonzales, Chinnici, Fois (14’st Graziani), Ambro, Pipolo (21’st La Gamba), Oggiano (11’st Faella), Sparacello, Gagliardi (17’st D’Angelo). All. Esposito.

LAMEZIA TERME: Lai, Miliziano, Sirignano, Sabatino, Tipaldi, Maimone, Salandria (30’st De Marco), Bezzon (19’st Provazza), Bollino, Rusescu (14’st Haberkon), Umbaca (20’st Corapi). All. Campilongo.

ARBITRO: Martin di Portogruaro.

RETI: 31’pt Gagliardi (G), 44’pt Bollino (LT).

Ancora uno stop per la Gelbison, che allo stadio Morra non va oltre il pareggio nel big match della 26a giornata del Girone I con il Lamezia Terme. La gara si apre con ritmi alti, entrambe le formazioni creano occasioni pericolose alla ricerca del vantaggio, ma a regnare è l'equilibrio. Equilibrio che resiste fino al 31', quando a trovare la rete è stato Gagliardi che ha sbloccato il risultato per la Gelbison. Gli ospiti non hanno accusato il colpo, e subito hanno provato a reagire al vantaggio dei salernitani. Al 44', così, il risultato è tornato in parità grazie al rigore trasformato da Bollino. Nella ripresa, le occasioni non sono mancate. Le due compagini non volevano accontentarsi del pareggio ma non sono riuscite a trovare la via della rete. In questo modo, la gara è terminata con un punto a testa.