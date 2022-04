Serie D, successo della Gelbison con la Cittanovese

GELBISON-CITTANOVESE 4-2

GELBISON: D’Agostino, Gonzales, Barbetta, Conti, Fois (32′ st Ferrara), Graziani, Uliano (36′ st Ambro), Fornito, Oggiano (15′ st Faella), Gagliardi (46′ st Pinto), Ortolini (22′ st Khoris). All. Esposito.

CITTANOVESE: Bruno, Ferrante, Ficara (32′ st Olivato), Condomitti (1′ st Ielo), Corso (1′ st Mudasiru), Cianci, Biondo, De Leonardis, Maggio (7′ st Meola), Bonanno, De Marco. All. De Gaetano.

ARBITRO: Gianluca Renzi di Pesaro.

RETI: 22’ pt Ortolini (G), 3′ st Graziani (G), 6′ st Bonanno (C), 18′ st e 45′ st Gagliardi (G), 30′ st Biondo (C).

Successo importante per la Gelbison, che tra le mura amiche dello stadio Morra ha superato la Cittanovese per restare saldamente al comando del Girone I. Nella prima frazione di gioco sono stati proprio i padroni di casa a portarsi in vantaggio con Ortolini, che dopo diversi tentativi è riuscito a bucare la difesa avversaria. Nella ripresa, dopo soli tre giri di lancette, Graziani a trovato il raddoppio per i salernitani. Dopo tre minuti è arrivata la reazione della Cittanovese, che con Bonanno ha accorciato le distanze. La Gelbison, però, ha continuato a spingere ed al 63' ha centrato nuovamente il doppio vantaggio con la rete di Gagliardi. Pronta è stata ancora la risposta degli ospiti, che al 75' sono andati in rete con Biondo, ma è stato di nuovo Gagliardi al 90' a sigillare il 4-2 finale in favore dei padroni di casa.