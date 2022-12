Tris del San Marzano, capolista al giro di boa

Squadra in casa

Squadra in casa San Marzano

Al termine del girone d’andata del girone B di Eccellenza, il San Marzano di mister Fabiano ha chiuso meritatamente in testa alla classifica grazie al successo arrivato nella gara interna contro il Sant'Agnello, valida per la diciassettesima giornata. Allo stadio Felice Squitieri di Sarno, il tris completato dalle reti di Marotta al 7', Esposito al 16' e Elefante al 71', rifilato agli avversari permette di chiude nel migliore dei modi per i blaugrana al giro di boa.