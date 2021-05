Delio Rossi, Ventura, l'Inter in coro: "Tanti auguri alla Salernitana"

La Salernitana sbanca Pescara, conquista la Serie A, entra nel salotto buono del calcio. Mentre Lotito ricorda di aver mantenuto gli impegni ed impazzano le scene di giubilo in città con Raffaele Russo Il Vichingo che sfoga la propria gioia, arrivano a Sua Maestà la Bersagliera i complimenti dei vecchi allenatori Rossi e Ventura, della Lega A e anche dell'Inter campione d'Italia, attraverso un tweet.

Le reazioni

"Mi fa molto piacere, sono felice che Salerno e la Salernitana tornino in Serie A 23 anni dopo la nostra impresa. La città, la società e i tifosi meritavano il ritorno tra le grandi del calcio italiano". Delio Rossi commenta così la promozione della Salernitana in Serie A. Il tecnico romagnolo era in panchina nella stagione 1997/1998 quando i campani conquistarono per l'ultima promozione nella massima categoria del calcio italiano. "Sono rimato molto legato alla piazza di Salerno e mi auguro che l'anno prossimo riescano a salvarsi", aggiunge Rossi. Poi Ventura, allenatore nella scorsa stagione: "Una promozione meritata e conquistata sul campo. Faccio i miei complimenti a Castori e ci tengo a esprimere tutta la mia gioia per Fabiani e tutta la città di Salerno, perché so quanto conta questa promozione. Una giornata da ricordare". Puntuale, arriva anche il tweet dell'Inter che celebra il ritorno dei granata nella massima serie: "BentornatA in Serie A" recita il post del club nerazzurro. "Auguri alla Salernitana" anche da parte della Lega Serie A.