Battuta d'arresto per l'Angri, l'Altamura sbanca lo stadio Novi

Tonfo interno per l’Angri, si ferma la striscia utile di risultati consecutivi per i ragazzi di Stefano Liquidato. Dopo quattro vittorie (compresa anche quella in Coppa Italia) e due pareggi, la formazione grigiorossa cade al Novi nel confronto con l’Altamura. Eppure la partenza dei padroni di casa è convincente con Tall che scarica per Ascione, la conclusione è centrale e facile preda del portiere. Al 10’ proteste locali per un tocco di mano in area, l’arbitro non è d’accordo e l’azione viene capovolto. Molinaro scatta in contropiede, supera Palladino e insacca per il vantaggio ospite. Il Cavallino va a caccia del pareggio, ma i pugliesi sono ordinati e concedono davvero pochissimo. Alla mezz’ora ci prova Lattanzio da calcio piazzato, la rasoiata trova la risposta dell’estremo difensore. In avvio di ripresa si registra anche il raddoppio dell’Altamura. Bolognese raccoglie una respinta del pacchetto arretrato di Liquidato e con il mancino all’angolino fa 0-2. L’Angri si riversa in avanti a caccia del gol, ma la traversa nega la gioia a Kljajic al 68’. Alla lista delle occasioni si aggiungono altresì Tall e Giorgio, la porta di Fernandes resta imbattuta e fino al triplice fischio il risultato non cambia più.

Il tabellino

Angri: Palladino, Picascia, Palmieri (75’ Giorgio), Herrera (61’ Kljajic), Mane, Fiele (75’ Cordato), Tall, De Marco, Sabatino (46’ Marasco), Fabiano (64’ Mansour), Ascione. A disp.: Scarpato, Cordato, Longo, Di Mauro, Spunticcia, Giorgio. All.: Liquidato

Altamura: Fernandes, Cascella, Maccioni, Logoluso, Errico, Bertolo, Grande (80’ Bersaglia), Dipinto (46’ Bolognese), Lattanzio (53’ Scardina), Loiodice (88’ Mattera), Molinaro (53’ Colella). A disp.: Spina, Mattera, Parisi, Battimelli, Esposito. All.: Giacomarro

Arbitro: Eremitaggio di Ancona

Marcatori: 11’ Molinaro (TA), 56’ Bolognese (TA)

Ammoniti: Sabatino (A), Grande (TA), Fabiano (A), Tall (A), Mane (A), Dipinto (TA), Maccioni (TA), Picascia (A)