La Polisportiva Santa Maria stende anche il Gravina: Maiese e Catalano in gol al Carrano

Terza vittoria consecutiva, quarto risultato utile di fila. La Polisportiva Santa Maria Cilento raccoglie ancora un successo, allo stadio Carrano va ko anche il Gravina. La gara è davvero entusiasmante, giocata ad alta intensità da tutte e due le compagini. Il primo squillo è di marca giallorossa con Borgia che dalla distanza sfiora il vantaggio, ma la sua conclusione viene sporcata da un difensore in corner. Il gol arriva poco più tardi, attorno al sesto minuto di gioco. Maio lancia Catalano, servizio in area di rigore per Maiese che supera l'estremo difensore ospite con un bel tiro sul primo palo. Il Gravina risponde colpo su colpo e si catapulta in avanti a caccia del pari. Sono diverse le opportunità per gli ospiti, Cannizzaro è costretto agli straordinari in più di una circostanza. Ci provano Chiaradia, Longo e Da Silva, il portiere locale sale in cattedra e si oppone. Nella ripresa, il Santa Maria parte bene e con Cocino, dagli sviluppi di calcio d'angolo, va vicino al raddoppio. Il 2-0 è firmato da Catalano, al 54', con una deviazione decisiva da parte di un calciatore avversario che inganna Vlasceanu. I pugliesi continuano a non mollare e si riaffacciano in avanti con insistenza, ma gli uomini di Ferullo serrano i ranghi e tengono botta. Al 73' Santoro riapre la partita superando Cannizzaro con un destro dal limite. Nel finale le forze fresche dalla panchina ridanno vivacità ai giallorossi. Gassama impegna Vlasceanu, poi Cannizzaro devia in maniera provvidenziale un traversone velenoso di Santoro. Si chiude con il risultato di 2-1 il match del Carrano.

Il tabellino

Polisportiva Santa Maria Cilento: Cannizzaro, Ferrante (78' Gassama), Cocino, Bonfini, Ferrigno, Borgia, Maio, Coulibaly, Catalano G. (71' Nunziante), Maiese, Gaeta (62' Persano). A disp.: Pappalardo, Nicoletti, Silagailis, Di Cristina, Tiberio, Anzillotta. All.: Ferullo

Gravina: Vlasceanu, Orlando, De Min (88' Servat), Morales, Chiaradia, Coppola (58' Daddario), Lauria (84' Ledesdma), Longo (58' Puntoriere), Curvino (58' Ramos), Santoro, Da Silva. A disp.: Iruino, Bagatini, De Gol, Szymanski. All.: Catalano R.

Arbitro: Giuseppe Scarpati di Formia

Marcatori: 6' Maiese (SM), 54' Catalano (SM), 83' Santoro (G)

Ammoniti: Cannizzaro (SM), Ferrante (SM), Coulibaly (SM), Morales (G)