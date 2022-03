Big match tra Angri e San Marzano nervoso e con zero gol

ANGRI-SAN MARZANO 0-0

ANGRI: Sorrentino, Padovano (73’ Sparano), Follera, Pagano, Varsi (93’ Vuolo), Panico, Del Sorbo (75’ Guillari), Di Paola, D’Aniello, Leone, Bennasib (70’ Fortunato). All. Turco.

SAN MARZANO: Palladino, Fernando, Dentice, Matute (87’ Maiorano), Velotti, Caso, Nuvoli, Lettieri, Meloni (76’ Potenza), Liccardi, Fodè. All. Pirozzi.

ARBITRO: Quarà Alberto di Nichelino.

Il big match della ventiduesima giornata del girone C del campionato d’Eccellenza tra Angri e San Marzano è andato di scena in un acceso Stadio Gobbato di Pomigliano d’Arco. L’Angri approccia bene la gara. I grigiorossi tengono bene il campo e provano a sfondare. Il palo nega la gioia del gol a Padovano. Il San Marzano risponde con un colpo di testa di Caso. Il centrale, innescato in area da una punizione laterale di Lettieri, spedisce la palla sul fondo. Ci prova anche Del Sorbo, ma la conclusione è facile preda dell’estremo difensore Palladino. Il San Marzano trova solo il fondo dopo un’azione insistita che ha portato al tiro Lettieri. Man mano che passano i minuti è la tensione ad assumere il ruolo di protagonista del match. La partita comincia a spezzettarsi. Il secondo tempo segue lo stesso canovaccio dei primi 45 minuti. Il San Marzano vive una buona parentesi tra il 55’ ed il 65’. Tutte le giocate offensive degli uomini di Pirozzi, però, vengono rese innocue dalla retroguardia dell’Angri, miglior difesa del raggruppamento. Poche le occasioni da una parte e dall’altra. Al 90’ si accende un battibecco in mezzo al campo, l’ennesimo della partita. Ad avere la peggio sono Velotti e Follera, entrambi espulsi dall’arbitro. Al 95’ Di Paola avrebbe l’occasione di chiudere la gara, supera Dentice e Caso con uno stop orientato, penetra in area ma calcia a lato. Il confronto di alta classifica tra Angri e San Marzano, dunque, termina a reti bianche.