La Pro Sangiorgese beffa il Real Palomonte al 91'

PRO SANGIORGESE-REAL PALOMONTE 1-0

PRO SANGIORGESE: Cesarini, Pisapia, Oliva, Iapicco (75' Lamberti), Veneziano (60' Nocera), Granato, Minichini (65' Jennaco), De Luca, Federico, De Sio, (85' Malandrino), De Rosa. All. Zolfanelli.

REAL PALOMONTE: Marzucca, Muntari (75' Luongo), Grammatico, Grimaldi, La Manna P. (80' Forlano), Giordano, D'Auria, Iovine, Boffa (85' Diakite'), Ametrano, Wetane. All. Del Sorbo.

RETE: 91' De Luca.

Allo stadio Sessa di Castel San Giorgio la Pro Sangiorgese ha ospitato il Real Palomonte. Ne è uscita una gara molto equilibrata che si sarebbe potuta sbloccare in diverse circostanze e sia da una parte che dall'altra. Al 25' il bomber rossoblu De Rosa ha colpito una traversa, mentre al 40' il tiro di Boffa sfiora la traversa. Oltre allo 0-0, il primo tempo termina con una grande chance per parte. Nel secondo tempo altra traversa di Ametrano che avrebbe potuto portare in vantaggio gli ospiti. Proprio mentre la gara sembrava ormai avviata verso lo 0-0, al 91' arriva il gol vittoria della Pro Sangiorgese. Calcio di punizione battuto da De Rosa, colpo di testa di De Luca che trova l'angolino. E' la rete che vale i tre punti per la Pro Sangiorgese, mentre per il Real Palomonte è stata una vera beffa.