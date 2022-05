Playout serie C, iniziata la vendita dei biglietti per Paganese-Fidelis Andria

Domenica di riposo solo metaforicamente parlando per la Paganese, che si sta preparando al difficile playout contro la Fidelis Andria. In tal senso, s’incomincerà a giocare con la gara di andata della doppia sfida contro i pugliesi sabato 7 maggio, con fischio d’inizio in programma alle ore 17:30, presso lo stadio Marcello Torre di Pagani. La gara di ritorno è stata invece programmata per sabato 14 maggio alle ore 17:30 presso lo stadio Degli Ulivi di Andria. Intanto, è iniziata la vendita dei tagliandi di ingresso per la gara di andata al Marcello Torre, la cui vendita è aperta fino al giorno della gara presso i punti vendita e online. Si invitano tutti i tifosi, nel rispetto delle normative vigenti e considerata la procedura di accesso, a presentarsi all’ingresso con congruo anticipo. Si ricorda l’obbligo dell’uso della mascherina FFP2 e del distanziamento sociale. I prezzi dei tagliandi di ingresso sono tribuna 20€ intero + 1,50€ prevendita, 10€ ridotto + 1,50€ prevendita (donne, over 65, under 14); distinti 14€ intero + 1,50€ prevendita, 7€ ridotto + 1,50€ prevendita; curva nord 10€ intero + 1,50€ prevendita, 5€ ridotto + 1,50€ prevendita; settore ospiti 10€ intero + 1,50€ prevendita, 5€ ridotto + 1,50€ prevendita.