Vigilia di Fiorentina-Salernitana: c'è la sorpresa Lovato tra i convocati

La lista dei convocati per Fiorentina-Salernitana si apre con una sorpesa: c'è anche Matteo Lovato nell'elenco consegnato dall'allenatore Davide Nicola alla società e diffuso dal club granata sul proprio sito internet. Il difensore era stato ricoverato in ospedale per trauma cranico, dopo uno scontro di gioco nel quale era rimasto coinvolto durante la sfida alla Cremonese. E' probabile che sia stato convocato in attesa del prossimo impegno in trasferta contro il Monza. Giocherà Pirola, Fazio ha la caviglia dolorante. Ballottaggio in attacco: Nicola potrebbe preferire Botheim a Dia.

Le scelte

L'allenatore non ha parlato in conferenza stampa. Ha preferito, invece, affidare al sito ufficiale un breve virgolettato attraverso il quale presenta la sfida ad una rivale forte e in serie utile da alcune pattite. Chiede alla Salernitana attenzione e anche la capacità di non disunirsi nei momenti di difficoltà. Rivolge anche un affettuoso pensiero al pubblico di fede granata che, dopo aver disertato lo stadio Olimpico in occasione di Lazio-Salernitana per protesta, ritornerà stavolta in massa sugli spalti per incitare il cavalluccio marino. Nicola potrebbe anche far riposare Candreva. Largo a destra ci sarà Mazzocchi ed a sinistra il suo omologo sarà Bradaric. E' ballottaggio Bohinen-Radovanovic per il ruolo di play.

Le dichiarazioni di Davide Nicola

"Vogliamo fare la nostra partita dando tutto quello che abbiamo, siamo consci di incontrare una squadra forte ma sappiamo che hanno dei punti deboli che dovremo essere bravi a sfruttare. La Fiorentina è una squadra abituata a giocare gare ravvicinate nell’arco di una settimana ed è reduce da un ottimo momento a livello di risultati tra campionato e coppa. Hanno grande capacità di attaccare gli spazi, grande abilità a ripartire ed un ottimo gioco di catena. Dovremo essere bravi a occupare gli spazi nel modo giusto, essere puntuali nel portare le pressioni e abili a produrre il nostro gioco con concentrazione e calma avendo capacità di verticalizzare e rallentare i ritmi quando serve”. Queste le parole del tecnico granata Davide Nicola alla vigilia di Fiorentina – Salernitana. Il mister ha quindi concluso: “Vogliamo essere competitivi e per farlo bisognerà avere attenzione per tutto l’arco della gara e capacità di non farsi sfuggire la partita nei momenti difficili. Servirà il contributo di tutti, è importante che tutti si facciano trovare pronti. Il nostro pubblico è fondamentale e vorremmo sempre averlo vicino, siamo fortemente automotivati per fare sempre del nostro meglio”.

I convocati



PORTIERI: De Matteis, Fiorillo, Micai, Sepe;

DIFENSORI: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Fazio, Lovato, Motoc, Pirola, Sambia;

CENTROCAMPISTI: Bohinen, Candreva, Capezzi, Coulibaly L., Kastanos, Iervolino, Maggiore, Mazzocchi, Radovanovic, Vilhena;

ATTACCANTI: Bonazzoli, Botheim, Dia, Piatek, Valencia.