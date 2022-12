Mercato Salernitana: il Torino ci riprova con Mazzocchi ma Iervolino alza il prezzo e lo blinda

Pasquale Mazzocchi fa tendenza e mercato anche se è infortunato. Il Torino, prossimo avversario della Salernitana allo stadio Arechi, l'8 gennaio, non ha smesso di pensare al terzino, anzi approfitta del suo periodo di assenza prolungata, dopo l'operazione al ginocchio, per avvicinare l'entourage e formulare l'offerta per l'acquisizione del suo cartellino.

La risposta

La Salernitana cerca un quinto per sostituirlo nel periodo di stop forzato (ha opzionato Zortea) ma considera in ogni caso Mazzocchi un titolare inamovibile. A formale richiesta del Torino ha risposto con una formale valutazione. Per Iervolino, patron dell'ippocampo, il prezzo del cartellino di Mazzocchi non sarebbe inferiore a 15 milioni di euro ma da infortunato ha ridotto la richiesta a 10 milioni. Il Torino ne offre poco più di 2,5 ed a queste condizioni la trattativa resta nel cassetto. Mazzocchi proseguirà la riabilitazione a Salerno, seguito dallo staff sanitario che gli destina un fisioterapista nella settimana dall'8 al 15 dicembre. I compagni, infatti, sono in partenza per il ritiro in Turchia.