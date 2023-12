La Paganese regola l'Angri nel derby. Porzio e Iannone piegano il Cavallino

La Paganese piega l’Angri e si prende il bottino nel derby dello stadio Torre. Porzio e Iannone spingono la squadra di Massimo Agovino al successo, battuta d’arresto per la formazione di Nello Di Costanzo. Pronti, via e subito occasione per gli azzurrostellati. Al 6’ Faiello appoggia per Porzio, il classe ’05 non impatta bene e la sfera termina sul fondo. Il calciatore in maglia numero 24 ci riprova attorno al 13’ dopo un suggerimento di Ianniello, la deviazione termina di poco sul fondo. I grigiorossi non riescono a rendersi pericolosi, al 25’ Mancino ci prova dal limite ma il suo tiro è debole e impreciso. Al 35’ si stappa la sfida con Iannone che impegna Scarpato in seguito ad una ripartenza, il portiere si salva soltanto momentaneamente con l’aiuto del palo. Sul pallone arriva proprio Porzio che ribadisce in rete. Il talentuoso calciatore di casa va a caccia del raddoppio al 39’, il suo bolide si ferma sulla traversa. Al 50’ la Paganese raddoppia. Cross basso di Setola, Iannone ringrazia e con un tocco chirurgico fulmina Scarpato. Soltanto al 53’ l’Angri si fa vedere dalle parti di Pinestro con un tentativo di Giorgio da dimenticare. Al 62’ Mancino esplode il destro da buona mattonella, l’estremo difensore ospite disinnesca in due tempi. Al 79’ doppia opportunità per gli azzurrostellati con Coratella e di nuovo Porzio, Scarpato rende meno amaro il pomeriggio dell’Angri. Nel recupero Caccavallo va vicino alla rete, il legno dice di no.