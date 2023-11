La Cavese supera la Paganese e vola agli ottavi di Coppa Italia

La Cavese batte la Paganese allo Stadio Torre nel turno di Coppa Italia e accede agli ottavi di finale. Dopo una gara equilibrata e terminata in parità nei 90’, la squadra di Cinelli manda al tappeto la brigata di Agovino ai calci di rigore: decide l’errore di Faiello al quarto penalty.

La cronaca del derby si apre con un sinistro di Chiarella dall’interno dell’area, l’attaccante però non inquadra lo specchio al 2’. Passano pochi minuti e i biancoblù si riportano dalle parti di Esposito con un tentativo di Foggia. La risposta azzurrostellata arriva al 13’ con una botta di Sorgente deviata in angolo: sugli sviluppi di un corner, Galeotafiore impegna Ascioti. Al 19’ invitante chance per Porzio, il suo diagonale con il destro termina di un soffio a lato. Al 24’ ancora pericolo generato dai padroni di casa da palla inattiva, De Gennaro però manda alto. Quattro giri di lancette dopo lo stesso Porzio pennella dalla destra e trova Orefice, il numero dieci non indirizza verso la porta. Alla mezz’ora replica la Cavese con un traversone velenoso dalla trequarti, Foggia non ci arriva ed Esposito deve rifugiarsi in angolo. Il centravanti ci prova al 35’ con una conclusione che si spegne poco distante dall’incrocio, l’ultimo sussulto del primo tempo è targato Porzio per la Paganese ma Ascioti è provvidenziale in uscita.

Proprio come la frazione iniziale, anche in avvio di ripresa l’approccio è migliore per gli ospiti con Chiarella che conquista la sfera e appoggia per Foggia: il bomber in maglia nove scarica il destro dal limite, la traiettoria è centrale e facile preda del portiere. Sul versante opposto Langella si ritaglia lo spazio per la giocata personale, nonostante una deviazione Ascioti riesce a neutralizzare facilmente. L’azione si ribalta, i metelliani guadagnano un corner e Cinque va ad un passo dal vantaggio. La partita viaggia sul binario dell’equilibrio, per la squadra locale prova a farsi vedere Semonella con un bolide largo. Al 56’ Foggia controlla e calcia, ma il classe ’91 non riesce a tenere bassa la mira. Continui ribaltamenti di fronte al Torre con Galeotafiore che va a caccia della rete con un colpo di testa mentre Chiarella replica con una botta da zona defilata disinnescata dall’estremo difensore. Sussulto Langella nella seconda parte della gara, poi Cinque è miracoloso in chiusura su Esposito all’84’. Nel recupero si registra l’ultima fiammata, in favore degli aquilotti con una girata di testa di Sowe.

