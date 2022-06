Batticuore Salernitana: è il giorno del calendario della Serie A

E' il giorno del calendario di Serie A, la seconda partecipazione conscutiva della Bersagliera nel salotto buono del calcio. Un traguardo che la Salernitana ha conquistato con perseveranza, contro ogni pronostico, trasformando una percentuale spocchiosa e snob, il 7% che i detrattori le avevano attribuito, nel proprio orgoglio, la propria rimonta, rinascita, resilienza. Alle ore 12, in diretta su Dazn, il calendario traccia il cammino dei granata in campionato. Presente anche il patron Danilo Iervolino.

I criteri

Il calendario sarà asimmetrico per la seconda stagione consecutiva ed il paramtro rende tutto più bello e avvincente. E' prevista alternanza assoluta degli incontri in casa e in trasferta per le società corregionali o concittadine: Empoli e Fiorentina, Inter e Milan, Juventus e Torino, Lazio e Roma, Napoli e Salernitana. Una gara di campionato non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri 8 incontri. Inoltre non possono essere programmate partite tra Milan, Inter, Napoli, Juventus, Lazio, Roma e Fiorentina nei turni infrasettimanali. Si tratta delle "sette sorelle". Non sono previsti derby nei turni infrasettimanali e all'esordio in campionato, nella prima prima giornata. Nell'anno del Mondiale in versione invernale, la Serie A comincerà il 13 agosto 2022 e terminerà il 4 giugno 2023. Il campionato andrà in letargo dal dal 14 novembre al 4 gennaio. Le società partecipanti alla Champions League (Milan, Inter, Napoli, Juventus) non incontreranno le società partecipanti all'Europa League (Lazio e Roma) e le società partecipanti alla Conference League (Fiorentina) nelle giornate di campionato comprese tra due turni consecutivi di coppe europee.