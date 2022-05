La Salernitana e il futuro, Iervolino fa gol: "Nicola, Sabatini e vediamo Cavani"

E' idillio, amore, coraggio: il sinallagma del quale parlò in conferenza, al suo arrivo, ha preso forma al triplice fischio di una partita incredibile. La sconfitta più meritata di tutte, 0-4 contro l'Udinese in casa, ha regalato la gioia piùm grande, la salvezza in A della Salernitana. "Voglio sempre di più": lo aveva detto, Danilo Iervolino. E' pronto quindi ha soddisfare la propria fame di risultati e di performance e sta già progettando una grande Salernitana, anzi una Salernitana migliore di questa, che possa competere per un campionato di respiro importante, da squadra di categoria, dopo l'anno tribolato e nel quale è stato necessario il consolidamento tra mille sospiri.

L'intervista

L'ha rilasciata al quotidiano Il Mattino. Il patron ha parlato dei minuti finali trasscorsi incollato al tablet, collegato su Venezia-Cagliari. Ha parlato di Sabatini, il ds, di Nicola, il condottiero, dei giovani di qualità che vuole ingaggiare e anche del sogno Cavani che lo stuzzica, lo intriga. "Spero che ci assesteremo in A. Conteranno i risultati ma partiamo da una buona base. Spero che Nicola resti. Devo parlare con lui e con Sabatini: mi auguro si continui insieme. Le mie idee? La costruzione di una squadra importante, puntare sui giovani, attraverso uno scouting internazionale. Creare una Salernitana che possa essere un polo di attrazione del mezzogiorno d’Italia Il bilancio di Sabatini è molto positivo: ha portato i giocatori, molti dei quali risultati fondamentali. Altri un po’ meno. Lo voglio trattenere, ma mai contro la volontà sua così come di nessun altro. Non voglio dirigenti o calciatori delusi dal fatto che a causa mia non abbiano accettato una proposta altrove. Voglio sempre persone ultra motivate e felici al mio fianco. L’intenzione comunque è quella di confermare il 65% circa della rosa. L’ipotesi Cavani mi solletica, ma non conosco le sue condizioni fisiche”.